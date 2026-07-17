19 групповых ударов за неделю: Армия России обрушила огненную мощь на объекты ВСУ

Российские военные за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на территории Украины. Об этом 17 июля сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 11 по 17 июля Вооружённые силы РФ применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Всего, как заявили в министерстве, за этот период было нанесено 19 групповых ударов по назначенным объектам.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении двух локомотивов в Днепропетровской области. По данным ведомства, в районе Божедаровки дроны «Герань» поразили составы, задействованные в перевозке техники и снаряжения ВСУ. Факт удара подтверждает опубликованное видео.