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17 июля, 09:28

19 групповых ударов за неделю: Армия России обрушила огненную мощь на объекты ВСУ

МО: ВС РФ нанесли 19 групповых ударов по объектам на Украине c 11 по 17 июля

Обложка © ТАСС /Александр Полегенько

Обложка © ТАСС /Александр Полегенько

Российские военные за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на территории Украины. Об этом 17 июля сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 11 по 17 июля Вооружённые силы РФ применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Всего, как заявили в министерстве, за этот период было нанесено 19 групповых ударов по назначенным объектам.

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Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении двух локомотивов в Днепропетровской области. По данным ведомства, в районе Божедаровки дроны «Герань» поразили составы, задействованные в перевозке техники и снаряжения ВСУ. Факт удара подтверждает опубликованное видео.

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Никита Никонов
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