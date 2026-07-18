Критика исполнения гимна ГДР не имеет под собой никаких оснований, считает лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт. Об этом она заявила на мероприятии «Альтернативы для Германии».

«Кто хочет петь гимн ГДР, тот пусть его поёт. Здесь опять на пустом месте раздувают скандал», — цитирует Вагенкнехт DPA.

Она также отметила, что у жителей восточных земель нельзя отбирать воспоминания, связанные с этим гимном.

Поводом для обсуждения стало выступление в Дессау-Рослау, где сопредседатель АдГ Тино Крупалла вместе с коллегами исполнил гимн Восточной Германии. Это вызвало недовольство ряда политиков и СМИ.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что он не понимает, почему в Германии у него такие низкие рейтинги, но его тяготит этот момент. Политик назвал себя «обучающейся системой», которая каждый день приобретает новый опыт.