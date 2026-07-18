Во Владимире завершили работу на месте падения дрона, жильцы возвращаются в дом

Специалисты экстренных служб закончили обследование многоквартирного дома во Владимире, пострадавшего от удара беспилотника. Об этом сообщил губернатор области Александр Авдеев.

Глава региона поблагодарил сотрудников за чёткие и профессиональные действия, а жителей — за выдержку и правильную реакцию. Хозяева квартир уже начали возвращаться в свои помещения.

Сразу после этого Авдеев провёл заседание областного оперативного штаба. На нём были даны поручения по дальнейшему усилению мер безопасности на всей территории региона.

Кроме того, власти займутся восстановлением пострадавшего здания. По итогам оценки нанесённого ущерба город и область окажут жителям необходимую поддержку.

Напомним, после атаки украинского дрона во Владимире загорелась квартира в многоэтажке, жильцов экстренно эвакуировали, а открытое горение оперативно потушили. К счастью, обошлось без пострадавших.