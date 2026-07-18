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18 июля, 11:35

Мирный житель пострадал при детонации БПЛА в Малиновке под Белгородом

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

В посёлке Малиновка Белгородского округа беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. В результате взрыва пострадал мирный житель, сообщили в региональном оперштабе. Мужчина с осколочным ранением височной области был доставлен в Октябрьскую районную больницу.

«После оказания помощи он переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода», — сказано в сообщении.

Глава села Долгое в Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ
Глава села Долгое в Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ

Ранее в Шебекинском округе Белгородской области FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Женщина погибла на месте, её супруг с множественными осколочными ранениями доставлен в больницу, после оказания помощи его переведут в областную клинику.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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