Мирный житель пострадал при детонации БПЛА в Малиновке под Белгородом

В посёлке Малиновка Белгородского округа беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. В результате взрыва пострадал мирный житель, сообщили в региональном оперштабе. Мужчина с осколочным ранением височной области был доставлен в Октябрьскую районную больницу.

«После оказания помощи он переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода», — сказано в сообщении.

Ранее в Шебекинском округе Белгородской области FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Женщина погибла на месте, её супруг с множественными осколочными ранениями доставлен в больницу, после оказания помощи его переведут в областную клинику.