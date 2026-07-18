Ким Кардашьян объяснила, почему в день смерти бабушки опубликовала фото с отдыха

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян столкнулась с волной критики после того, как в день смерти своей бабушки Мэри Джо Шеннон («МДЖ») опубликовала фотографии с отдыха на озере. Чтобы развеять негодование общественности, Ким нарушила молчание и объяснила ситуацию.

Ким Кардашьян с бабушкой Мэри Джо Шеннон. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / kimkardashian

По словам Кардашьян, публикация была запланирована заранее и вышла спонтанно, без какого-либо злого умысла. Она подчеркнула, что в последние дни жизни бабушки находилась рядом с матерью Крис Дженнер и всей семьёй, и сейчас их внимание сосредоточено на взаимной поддержке.

В своём трогательном посте Ким назвала бабушку самой близкой подругой и родственной душой. Именно «МДЖ» научила её основам работы и уверенности в себе, впервые наняв в свой магазин в Сан-Диего. По словам звезды, бабушка всегда была главной опорой, объединяющей семью. Ким также обратилась к покойному отцу Роберту Кардашьяну с просьбой встретить бабушку и передать её мир. Она отметила, что след Мэри Джо навсегда останется в сердцах родных.

Ранее сообщалось, что в Великобритании польский водитель грузовика Якуб Конкель приговорён к 13,5 годам тюрьмы за контрабанду почти 90 кг кокаина стоимостью более 7 млн фунтов, спрятанного в партии одежды бренда Skims Ким Кардашьян. Наркотики были обнаружены в тайнике после прибытия из Нидерландов, водитель признался в перевозке за вознаграждение в 4,5 тыс. евро, а бренд к инциденту непричастен.