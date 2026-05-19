Skims с сюрпризом: В грузовике с бельём Ким Кардашьян нашли кокаин на $9 млн

В Великобритании водитель грузовика получил 13 с половиной лет тюрьмы за контрабанду почти 90 килограммов кокаина. Наркотики перевозились вместе с партией нижнего белья и одежды бренда американской телезвезды Ким Кардашьян Skims. Об этом сообщило британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

В заявлении Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) говорится, что водитель грузовика, 40-летний гражданин Польши Якуб Ян Конкель, был приговорён к 13 с половиной годам тюрьмы за контрабанду кокаина стоимостью более 7 миллионов фунтов стерлингов (9,4 миллиона долларов), спрятанного в грузовике с нижним бельём и одеждой бренда Ким Кардашьян Skims.

Мужчину задержали 5 сентября прошлого года в порту Харвич после прибытия паромом из Нидерландов. Пограничники обнаружили пакеты с кокаином в специальном тайнике за задней дверью фуры. Закладку сделали сообщники Конкеля во время 16-минутной остановки в пути. Водитель признался, что согласился на перевозку за вознаграждение в 4,5 тысячи евро (около 5,2 тысячи долларов). Сам бренд белья к попытке контрабанды непричастен.

Ранее в Колумбии наркокурьер попытался провезти кокаин, приклеив 19 капсул (около 220 г, рыночной стоимостью около 10 000 евро) под парик. На рентгене сотрудников смутили странные полосы под волосами, и они сняли «скальп» прямо на месте. Мужчина нервничал из-за странной формы причёски и должен был доставить груз в Амстердам.