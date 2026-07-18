Российские войска продолжили серию ударов по портовой инфраструктуре Украины. Основными целями стали суда, задействованные в обеспечении нужд Киева.

В акватории государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный» атаке подвергся сухогруз. Корабль перевозил товары оборонного назначения.

Аналогичная судьба постигла объекты в гавани «Одесса». Там беспилотные аппараты поразили два сухогрузных транспорта. По имеющимся сведениям, на борту также находились боевые припасы и снаряжение.

Применение ударных дронов позволило с высокой точностью поразить выявленные цели. Операция стала очередным шагом по пресечению логистических цепочек противника.

Дальнейшее уничтожение подобных транспортных единиц серьёзно осложнит снабжение подразделений ВСУ. Контроль за акваторией остается приоритетной задачей для российских сил.

Напомним, российские войска продолжают системную работу по логистическим узлам противника. Очередной ночной удар пришёлся на портовую инфраструктуру Украины, задействованную в схемах поставок вооружений и грузов для Вооружённых сил Украины (ВСУ).