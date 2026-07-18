В Кузбассе матери не видят грудничков неделями — их увозят за сотни километров из-за отсутствия роддомов
Матери в Кузбассе не видят детей неделями из-за реформы медучреждений
Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Кузбассе после закрытия единственного роддома в Таштаголе младенцев увозят в Новокузнецк сразу после родов, а матери остаются в своём городе и не видят детей неделями. Местные жительницы рассказывают, что врачи дают подержать малыша всего несколько секунд, а затем увозят на скорой в другой город.
По словам одной из рожениц, чтобы попасть к ребёнку, ей пришлось две недели сдавать анализы и собирать справки. В регионе осталось всего три роддома — в Междуреченске, Новокузнецке и Кемерове. Женщины вынуждены снимать жильё в этих городах за свой счёт, так как на госпитализацию их не берут из-за переполненности.
В таштагольском отделении остался только экстренный зал, рассчитанный на 100 рожениц в год, но в прошлом году там приняли вдвое больше, пишет Mash.
Ранее стало известно об эвакуации из роддома в Ногинске — вывезли 22 роженицы и 7 детей. Причина — близость к нефтебазе, загоревшейся после атаки БПЛА. Людей разместили в безопасной зоне, им оказывают медпомощь. Также были эвакуированы жильцы дома на Радченко.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.