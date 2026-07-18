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18 июля, 05:46

Из роддома в Ногинске вывезли 22 роженицы и 7 детей из-за удара ВСУ по нефтебазе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jayakri

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jayakri

Из роддома в Ногинске, который находится рядом с загоревшейся после падения БПЛА нефтебазой, эвакуировали 22 роженицы и 7 детей. Об этом сообщил глава Богородского округа Денис Семёнов в Максе.

«В целях безопасности проведена эвакуация роддома, расположенного рядом, — 22 роженицы и 7 детей перевезены в безопасное место, все они находятся под наблюдением врачей», — написал он.

Также эвакуированы жители дома №6 по улице Радченко. Им оказывается необходимая помощь.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье после ночного налёта БПЛА пострадали 26 человек. В Электростали дрон рухнул на склад — 24 раненых, часть в тяжёлом состоянии. На месте работают 40 бригад скорой и медицина катастроф. Кроме того, в Ногинске загорелась нефтебаза.

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Владимир Озеров
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