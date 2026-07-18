Осуждённый экс-схиигумен Романов* стал фигурантом нового уголовного дела

Следствие в России возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего схиигумена Николая Романова*, получившего известность как отец Сергий. В отношении священнослужителя ведётся производство по статье об оправдании терроризма. Сейчас экс-священник находится в колонии, где отбывает семилетний срок за нескольким составов преступления.

Напомним, бывший схиигумен Сергий* полностью отрицал коронавирус, призывал людей нарушать самоизоляцию и критиковал закрытие храмов во время пандемии. Он также отличался радикальными взглядами и издевался над послушниками. Его запретили в служении, а также лишили сана. Романов* проповедовал в Среднеуральском женском монастыре, правоохранителям пришлось брать его штурмом, чтобы задержать одиозного экс-священника. В 2023 году московский суд отправил его в тюрьму на 7 лет по статьям о доведении до самоубийства, самоуправстве и нарушении права на свободу вероисповедания.