Сборная Англии разгромила Францию в первом тайме матча за бронзу ЧМ-2026

Сборная Англии устроила настоящий разгром команды Франции в первом тайме матча за третье место чемпионата мира — 2026. К перерыву англичане ведут со счётом 4:0.

Встреча проходит в Майами. Уже на 3-й минуте счёт открыл Деклан Райс. Затем преимущество англичан увеличил Эзри Конса, отличившийся на 18-й минуте.

Перед самым перерывом дубль оформил Букайо Сака. Вингер поразил ворота французов на 37-й минуте, а затем забил ещё раз в компенсированное к первому тайму время.

Позже в этот день состоится финал чемпионата мира, в котором за титул встретятся сборные Аргентины и Испании. Начало решающего матча запланировано на 22:00 по московскому времени.