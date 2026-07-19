Сборная Англии разгромила Францию в первом тайме матча за бронзу ЧМ-2026
Игрок сборной Англии Букайо Сака. Обложка © X / England
Сборная Англии устроила настоящий разгром команды Франции в первом тайме матча за третье место чемпионата мира — 2026. К перерыву англичане ведут со счётом 4:0.
Встреча проходит в Майами. Уже на 3-й минуте счёт открыл Деклан Райс. Затем преимущество англичан увеличил Эзри Конса, отличившийся на 18-й минуте.
Перед самым перерывом дубль оформил Букайо Сака. Вингер поразил ворота французов на 37-й минуте, а затем забил ещё раз в компенсированное к первому тайму время.
Позже в этот день состоится финал чемпионата мира, в котором за титул встретятся сборные Аргентины и Испании. Начало решающего матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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