Гроза сорвала тренировку сборной Испании перед финалом ЧМ

Сборная Испании пропустила заключительную тренировку перед финалом чемпионата мира. Причиной стала сильная гроза в Нью-Джерси. Испанская федерация футбола (RFEF) подтвердила срыв тренировки из-за непогоды.

«Тренировка сборной Испании на полях тренировочной базы Мелани Лейн в Нью-Джерси приостановлена в соответствии с протоколом безопасности США в случае шторма», — приводит заявление RFEF агентство Reuters.

Аргентинская сборная также столкнулась с погодными проблемами. Занятия аргентинцев начались на 45 минут позже установленного графика.

Ранее аргентинская спортивная газета писала о риске переноса решающего матча. Мощные лесные пожары в Канаде создают угрозу для финала. Плотный смог накрыл несколько канадских регионов и добрался до территории США. Организаторы уже отложили матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS). Встреча должна была пройти между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс». Власти также отменили ещё часть общественных мероприятий.