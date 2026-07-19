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19 июля, 02:18

Гроза сорвала тренировку сборной Испании перед финалом ЧМ

Обложка © X / Selección Española Masculina de Fútbol

Обложка © X / Selección Española Masculina de Fútbol

Сборная Испании пропустила заключительную тренировку перед финалом чемпионата мира. Причиной стала сильная гроза в Нью-Джерси. Испанская федерация футбола (RFEF) подтвердила срыв тренировки из-за непогоды.

«Тренировка сборной Испании на полях тренировочной базы Мелани Лейн в Нью-Джерси приостановлена в соответствии с протоколом безопасности США в случае шторма»,приводит заявление RFEF агентство Reuters.

Аргентинская сборная также столкнулась с погодными проблемами. Занятия аргентинцев начались на 45 минут позже установленного графика.

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Ранее аргентинская спортивная газета писала о риске переноса решающего матча. Мощные лесные пожары в Канаде создают угрозу для финала. Плотный смог накрыл несколько канадских регионов и добрался до территории США. Организаторы уже отложили матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS). Встреча должна была пройти между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс». Власти также отменили ещё часть общественных мероприятий.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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Лия Мурадьян
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