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19 июля, 04:26

Суд продлил арест бизнесмену Костылёву по делу о хищении у Минобороны

Алексей Костылёв. Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Алексей Костылёв. Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Тверской суд Москвы продлил арест основателю и экс-главному редактору издания Readovka Алексею Костылёву, которого подозревают в хищении более миллиарда рублей у Министерства обороны РФ. Эту информацию подтверждает картотека судов общей юрисдикции столицы.

Судьи рассмотрели ходатайство о продлении меры пресечения 16 июля. Само решение вступит в законную силу 21 июля. Документы содержат запись о том, что требование следствия о продлении срока содержания под стражей удовлетворили. При этом точный срок нового ареста в материалах не раскрывают.

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Суд отправил бизнесмена в следственный изолятор в конце февраля. Костылёву вменяют хищение более одного миллиарда рублей у военного ведомства. Следователи считают, что преступление совершила группа лиц по предварительному сговору.

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Лия Мурадьян
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