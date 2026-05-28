Суд смягчил приговор генералу Минобороны Галимуллину по делу о растрате

Второй Западный окружной военный суд смягчил приговор генерал-майору запаса Анвару Галимуллину и двум другим фигурантам дела о хищении средств Минобороны в ЦАР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Вместе с Галимуллиным на скамье подсудимых оказались полковник Юрий Убогий и подполковник Иван Галючек. Все трое служили в представительстве военного ведомства при Минобороны Центральноафриканской Республики. В ходе разбирательства подтвердилось, что с июля 2021-го по февраль 2023 года они в составе организованной группы присвоили почти три с половиной миллиона бюджетных рублей. Чтобы замести следы, в официальные бумаги вносились фиктивные сведения.

Апелляционная инстанция убрала из вердикта дополнительное наказание в виде штрафа для всех осуждённых. Кроме того, было учтено, что Галимуллин и Галючек частично погасили ущерб, вернув 200 и 160 тысяч соответственно. Оставшуюся сумму суд взыскал солидарно с Галимуллина и Убогого.

Реального лишения свободы никто из фигурантов не получил. Им лишь запретили занимать руководящие должности на срок от одного года до двух лет. Весь процесс они находились под подпиской о невыезде.

В начале августа прошлого года в московском военном суде генерал-майор Галимуллин был признан виновным в совершении служебного подлога и присвоении крупных сумм денежных средств. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно, сроком на два с половиной года. Период испытательного срока для генерала установлен в три года.