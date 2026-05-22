В Белгороде вынесли приговоры подрядчикам, укравшим миллионы на стройках обороны

Судебные инстанции оставили в силе первые приговоры по делу о хищениях при строительстве оборонительных укреплений на границе Белгородской области с Украиной. Речь идёт о четырёх предпринимателях, признанных виновными в хищении при возведении оборонительных рубежей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные из судебных материалов.

Рассмотрение апелляционных жалоб по последнему из четырёх дел завершилось на этой неделе, после чего предыдущие решения были подтверждены. Согласно материалам, в марте Свердловский районный суд Белгорода признал виновными Вячеслава Автономова, Дениса Корнилова, Ивана Новикова и Сергея Петрякова.

Наиболее строгий приговор получил Сергей Петряков — шесть лет лишения свободы и штраф 13 млн рублей. Денис Корнилов осуждён на пять лет колонии со штрафом 41 млн рублей. Ивану Новикову назначено четыре с половиной года лишения свободы, а Вячеславу Автономову — четыре года. Оба также обязаны выплатить штрафы по 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин освобождён от должности в связи с утратой доверия. Чиновник проходит по уголовному делу о хищении бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений.