В Ногинске перекрыли дороги из-за пожара на нефтебазе

В подмосковном Ногинске временно ограничили движение на ряде дорог после пожара на нефтебазе. Ограничения сохранятся до полной ликвидации возгорания, сообщил глава Богородского городского округа Московской области Денис Семёнов.

По словам чиновника, экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Для тушения огня специалисты развернули магистральную рукавную линию, которая необходима для подачи воды на значительное расстояние.

«Перекрытие ряда дорог и перекрёстков временно сохраняется до полного устранения пожара на нефтебазе», – написал Семёнов.

Глава округа отметил, что ограничения связаны с необходимостью обеспечить безопасность жителей и не мешать работе пожарных расчётов. Когда движение восстановят, станет понятно после завершения основных противопожарных мероприятий.

Сейчас специалисты продолжают ликвидацию последствий возгорания. Власти призывают жителей учитывать временные изменения маршрутов и следить за официальной информацией.

Ранее Life.ru писал, что под Ставрополем после атаки беспилотников ВСУ возникли возгорания в промзоне. Пожары появились из-за падения обломков сбитых дронов, однако обошлось без погибших и пострадавших.