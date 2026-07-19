Голодный зумер попытался потушить масло водой и спалил комнату в Улан-Удэ

Вечером 18 июля в Улан-Удэ на улице Забайкальской загорелась комната в многоквартирном доме. 22-летний хозяин готовил ужин и получил ожоги. Об этом сообщает МЧС Бурятии.

К приезду пожарных комната уже полыхала, а коридор на третьем этаже заполнил дым. Жильцы успели выйти сами. На месте работали 27 спасателей и 8 машин. Комната выгорела, коридор закопчён. Парень обжёг шею и руки.

Причина — нарушение правил безопасности при готовке: масло на плите перегрелось и вспыхнуло. Тушить водой было нельзя, но молодой человек всё же попробовал, и пламя мгновенно перекинулось на шторы и мебель.

Ранее на базе отдыха «Троицкое» в Мытищинском районе Московской области произошли взрыв и пожар. Сгорели минимум три здания — корпуса эконом-класса и административные постройки. Очевидцы видели, как из одного здания выносили двух женщин на носилках. Предполагаемые причины — неисправность газового оборудования или проводка.