Мигрантам с судимостью могут запретить жить в России

Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект, который ограничит получение гражданства России и права проживания для мигрантов с непогашенной судимостью. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Max. Речь идёт о запрете для иностранцев, имеющих неснятую или непогашенную судимость за любое преступление не только в России, но и в других странах.

«Одним из них предлагается исключить возможность получения гражданства РФ или права на проживание в нашей стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления на территории России или за её пределами», — написал Володин.

Если такой факт всплывёт уже после выдачи документов иностранцу, то ранее оформленные виды на жительство или разрешения на временное проживание могут быть аннулированы. Новые правила не будут распространяться на приезжих, которым официально предоставили статус беженца, политическое или временное убежище в России.

Ранее сообщалось, что приезжающих в Россию мигрантов обяжут покупать мобильный телефон, в котором будет храниться их электронный профиль. Такая мера коснётся в первую очередь тех, кто приезжает на заработки или на длительный срок.