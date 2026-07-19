Тамбовские власти окажут помощь пострадавшим при атаке на логистический склад
Тамбовский губернатор навестил пострадавших. Обложка © Max / Евгений Первышов
В Тамбовской области власти помогут пострадавшим и семьям погибших после украинской атаки на логистический центр. Соответствующие меры уже разрабатываются. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«В настоящее время прорабатываются меры региональной поддержки пострадавшим и семьям погибших», — сообщили в областном правительстве.
Какие именно выплаты или виды помощи будут предоставлены, пока не уточняется. Чиновники заверили, что уже составлены списки тех, кому потребуется поддержка.
Напомним, в ночь на 18 июля ВСУ нанесли удары по логистическим комплексам в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске жертвами атаки стали семь человек — четверо мужчин и три женщины. Десять пострадавших эвакуированы в Москву.
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