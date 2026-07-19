Украинцы в странах Евросоюза прибегают к ложным обвинениям, чтобы создавать проблемы россиянам с законом. Об этом РИА «Новости» рассказал португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.

По его словам, такая практика наблюдается в разных государствах, включая Португалию. Россиянам могут инкриминировать самые разные нарушения, в том числе преступления на почве ненависти по отношению к украинцам.

Сам юрист уже сталкивался с подобными делами, когда соотечественников задерживали по совершенно необъяснимым поводам. В таких случаях он советует первым делом обращаться за поддержкой в местное российское консульство.

Впрочем, и выходцам с Незалежной часто приходится нелегко в европейских странах, особенно если говорить о Польше. Недавно в Плоцке произошло на 15-летнего украинца, которого местный житель избил в автобусе за родную речь. С криком «В Польше нужно говорить по-польски!» агрессор ударил подростка, а на остановке вытолкал его вместе со знакомой на улицу. Мать юноши обратилась в полицию.