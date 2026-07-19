КСИР заявил об ударах по военным объектам США на двух базах в Кувейте

Элитные подразделения Вооружённых сил Ирана нанесли новые удары по американским военным объектам в Кувейте. О проведённой операции проинформировала гостелерадиокомпания Исламской Республики, приведя заявление КСИР.

Целями были выбраны сразу две базы. Беспилотники поразили склад боеприпасов сухопутных войск США в лагере Аль-Удайри, а также ангары с техникой и места размещения личного состава на авиабазе Али аль-Салем.

Напомним, что ночью ВС Ирана нанесли два удара по американским военным объектам в Кувейте. Беспилотники поразили склад боеприпасов сухопутных войск США в лагере Аль-Удейри и радиолокационную систему ЗРК Patriot, а также радар воздушного наблюдения на авиабазе Али ас-Салем.