Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 08:56

КСИР заявил об ударах по военным объектам США на двух базах в Кувейте

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Элитные подразделения Вооружённых сил Ирана нанесли новые удары по американским военным объектам в Кувейте. О проведённой операции проинформировала гостелерадиокомпания Исламской Республики, приведя заявление КСИР.

Целями были выбраны сразу две базы. Беспилотники поразили склад боеприпасов сухопутных войск США в лагере Аль-Удайри, а также ангары с техникой и места размещения личного состава на авиабазе Али аль-Салем.

Хегсет: Гибель двух военнослужащих лишь укрепила настрой США на войну с Ираном
Хегсет: Гибель двух военнослужащих лишь укрепила настрой США на войну с Ираном

Напомним, что ночью ВС Ирана нанесли два удара по американским военным объектам в Кувейте. Беспилотники поразили склад боеприпасов сухопутных войск США в лагере Аль-Удейри и радиолокационную систему ЗРК Patriot, а также радар воздушного наблюдения на авиабазе Али ас-Салем.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Кувейт
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar