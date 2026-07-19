«Что она знает?»: Уилл Смит радикально сменил образ — фанаты винят во всём жену

Уилл Смит шокировал публику новым образом, появившись на Гран-при E1 Series в Монако с полностью обритой головой. 57-летний актёр, которому принадлежит команда Westbrook Racing, улыбался и раздавал автографы, позируя с князем Монако Альбером и бизнесменом Алехандро Агагом, сообщает Daily Mail.

Радикальная смена имиджа произошла через несколько недель после того, как в Сети завирусилось видео из Парижа, где жена актёра Джейда Пинкетт Смит во время автограф-сессии положила руку ему на спину, обогнала его и быстро ушла в сторону, даже не обернувшись. Поклонники расценили это как унизительный жест и назвали поведение Джейды «токсичным» и «жестоким».

«Я до сих пор не знаю, какой секрет о Уилле она знает, что заставляет его всё ещё оставаться с ней», — возмущались пользователи.

Другие напомнили, что актёр публично ударил Криса Рока на «Оскаре» именно ради неё. Нашлись и защитники Джейды, указавшие, что она просто проходила за дочерью и не толкала мужа. Супруги, поженившиеся в 1997 году, с 2016 года живут раздельно в «жизненном партнёрстве», но официально развод не оформляли. Джейда ранее признавалась в романе с певцом Огастом Алсиной в период их расставания. Несмотря на скандалы, пара продолжает совместные бизнес-проекты, включая соглашение с Paramount.

Ранее американский музыкант Брайан Кинг Джозеф подал иск к актёру Уиллу Смиту, обвинив его в сексуальных домогательствах, утверждая, что Смит входил в доверие с целью эксплуатации. По словам истца, в 2025 году в Лас-Вегасе в его гостиничном номере оставили записку с намёком на встречу, после чего его уволили за жалобу. Музыкант требует компенсации морального и финансового ущерба, называя произошедшее «моделью хищнического поведения».