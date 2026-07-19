«Личное — не публичное»: Загитова одной фразой поставила точку в вопросах о бойфренде

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова во время интервью на VK Fest коротко ответила на вопрос о своей личной жизни, подчеркнув, что не намерена делать её достоянием общественности.

«Я наверное скажу так: личное — не публичное», — указала фигуристка.

В мае Загитова опубликовала фото из Диснейленда, на котором сидит на плечах у молодого человека, повёрнутого к камере спиной. К снимку она подписала: «Мы не афишируем, но и не скрываем», но личность спутника не раскрыла. Позже пару заметили на вечере боксёра Дмитрия Бивола.

Ранее фигуристка Загитова кардинально сменила имидж и довела фанатов до восторга. Главным изменением стала стрижка: Загитова сделала объёмное каре с укладкой на одну сторону.