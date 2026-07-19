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19 июля, 12:35

Зеленскому назвали способ завершить конфликт за 24 часа — нужен один приказ

Академик РАН Дынкин: Зеленский может завершить конфликт за 24 часа

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / Alexandros Michailidis

Конфликт на Украине можно завершить в течение 24 часов, если Владимир Зеленский отдаст приказ о выводе Вооружённых сил Украины с территории Донбасса. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин.

Эксперт отметил, что российские войска ведут уверенное наступление, и Славянско-Краматорская агломерация уже находится «в пределах видимости бойцов переднего края». По его убеждению, эта часть Донбасса будет взята независимо от внешних обстоятельств.

«Мира можно было бы достичь в течение 24 часов, если бы Зеленский отдал приказ ВСУ выйти с этой территории», — подчеркнул Дынкин.

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Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что жители Украины начинают осознавать роль Владимира Зеленского, и в стране назревают бунты. По его мнению, свержение политика могло бы завершить военный конфликт, так как каждый день его правления обходится народу в сотни жизней. Шеремет также уверен, что руководство Украины действует в интересах Запада, способствуя эскалации, и что Зеленский из «слуги народа» превратился в «его палача».

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Анастасия Никонорова
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