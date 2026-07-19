Конфликт на Украине можно завершить в течение 24 часов, если Владимир Зеленский отдаст приказ о выводе Вооружённых сил Украины с территории Донбасса. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин.

Эксперт отметил, что российские войска ведут уверенное наступление, и Славянско-Краматорская агломерация уже находится «в пределах видимости бойцов переднего края». По его убеждению, эта часть Донбасса будет взята независимо от внешних обстоятельств.

«Мира можно было бы достичь в течение 24 часов, если бы Зеленский отдал приказ ВСУ выйти с этой территории», — подчеркнул Дынкин.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что жители Украины начинают осознавать роль Владимира Зеленского, и в стране назревают бунты. По его мнению, свержение политика могло бы завершить военный конфликт, так как каждый день его правления обходится народу в сотни жизней. Шеремет также уверен, что руководство Украины действует в интересах Запада, способствуя эскалации, и что Зеленский из «слуги народа» превратился в «его палача».