В Ставрополе стартовали «Игры престолов»: Участники пьют из унитазов и сидят на них по 10 часов

В Ставрополе местный бренд сантехники организовал в одном из магазинов конкурс с призовым фондом 100 тысяч рублей, который местные жители уже окрестили «Играми престолов». Участникам предстояло пройти два испытания, и оба связаны с унитазами.

Первый этап: соискателям нужно было как можно быстрее выпить безалкогольный игристый напиток, но не из стакана, а прямо из чаши унитаза. Лучший результат показал молодой человек.

В Ставрополе бренд сантехники устроил конкурс с питьём игристого из унитазов. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kazan_segodny

После этого семеро смельчаков уселись на закрытые крышки унитазов и должны были продержаться на них максимально долго. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», спустя десять часов из семи участников выбыли только двое.

Горожане разделились во мнениях: одни восхищаются выдержкой участников, другие недоумевают, как можно было решиться на употребление напитка из сантехнического изделия.

Ранее китайская компания Yueban представила на выставке в Шанхае необычную разработку — самоходный унитаз на колёсах, способный подъезжать к пользователю по команде. Как пишет RoboHorizon, устройство создано в первую очередь для пожилых людей и тех, кому трудно передвигаться. После использования оно самостоятельно возвращается на базу, проходит дезинфекцию и встаёт на подзарядку.