В воскресенье, в День металлурга, в Череповце открыли памятник академику АН СССР Ивану Бардину и советскому лидеру Иосифу Сталину. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Композиция объединяет две исторические фигуры — Ивана Павловича Бардина, реализовавшего масштабный индустриальный проект, и верховного главнокомандующего страны того периода – Иосифа Виссарионовича Сталина. Их деятельность неразрывно связана с созданием Череповецкого металлургического комбината», — пояснил губернатор.

Идея установки монумента принадлежит совету ветеранов города. Филимонов назвал открытие памятника восстановлением исторической справедливости и подчеркнул, что история России — это единое неразрывное целое. Он добавил, что важно помнить и уважать всё историческое наследие, а также сохранять память о людях, которые создавали могущество страны. Отметим, что в декабре 2024 года памятник Сталину уже был открыт в Вологде — рядом с музеем «Вологодская ссылка», где вождь провёл несколько месяцев в ссылке.

Ранее в ДНР открыли мемориал в честь военных, погибших в ходе специальной военной операции. Как отметил замкомандующего группировкой «Центр» Кирилл Кулаков, символично, что теперь два памятника стоят друг напротив друга: один — защитникам, освобождавшим эти земли в Великую Отечественную, второй — тем, кто продолжает их дело сегодня.