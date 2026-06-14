В Донецкой Народной Республике открыли памятник военнослужащим, которые погибли, участвуя в специальной военной операции. Об этом сообщил заместитель командующего группировкой войск «Центр» по военно-политической работе Кирилл Кулаков.

Памятник воинам СВО установили в ДНР напротив монумента освободителям от фашизма. Видео © Минобороны России

Он отметил, что это очень символично: два памятника теперь стоят друг напротив друга. Один — бойцам, освобождавшим эту землю в годы Великой Отечественной войны. Второй — тем, кто очищает её от врагов уже в наши дни.

«Очень знаковым стало то, что и воины, и администрация приняли такое решение — два памятника друг напротив друга. И павшим воинам, освобождавшим эту землю в Великую Отечественную войну, и воинам, которые очищают её уже в современной истории», — сказал Кулаков

Офицер военно-политического отделения 589-го мотострелкового полка Никита Кравченко рассказал, что после приветственных речей состоялось награждение особо отличившихся бойцов. Им вручили государственные награды, а также специальные полковые знаки отличия.

Ранее в Симферополе на пересечении улиц Пушкина и Гоголя установили бронзовый памятник Николаю Гоголю. Идея появилась два года назад у митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Владыка рассказывал, что в советское время знаменитый скульптор-монументалист, академик Сергей Меркуров, сделал эту статую по госзаказу к столетию писателя. Но тогда памятник так и не нашёл своего места.