В Татарстане предложили оповещать жителей о БПЛА через мечети и храмы

В Верхнеуслонском районе Татарстана предложили использовать мечети и храмы для оповещения жителей об угрозе атак беспилотников. В сёлах, где нет сирен и систем оповещения, сигнал хотят передавать через динамики на минаретах и церковные колокола. Об этом сообщила пресс-служба района.

В крупных городах о воздушной опасности предупреждают через сирены, сообщения на телефоны и мессенджеры. Однако в небольших населённых пунктах с плохим интернетом и отсутствием современной инфраструктуры это сделать сложнее. Автор идеи, специалист по ГО района Ольга Аблаева, напомнила, что колокольный звон исторически использовался как сигнал тревоги.

Планируется, что священнослужители и имамы войдут в специальную группу в мессенджере для получения сигналов от диспетчерской службы. В районе насчитывается 14 православных храмов и 9 мечетей. В МЧС Татарстана отметили, что подобная практика уже применяется в некоторых районах, но предупредили о необходимости чёткой схемы передачи информации.

Представители духовенства поддержали инициативу, однако указали, что храмы есть не во всех сёлах, а в некоторых приходах установлены автоматические системы звона, не рассчитанные на экстренные сигналы.

Ранее сообщалось, что в Томской области оборудовано около 70 укрытий от атак БПЛА, большинство в Северске и 11 в Томске. При угрозе рекомендуется укрыться в ближайшем здании или подземном переходе, а в автомобиле — покинуть его, дома — отойти от окон и спуститься в подвал, не пользуясь лифтом.