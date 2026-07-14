От подвалов до убежищ: Жителям Томской области подготовили 70 укрытий от атак БПЛА
В Томской области подготовили около 70 укрытий на случай атак БПЛА
Обложка © ТАСС / Роман Храмовник
В Томской области оборудовали около 70 укрытий, которыми жители смогут воспользоваться при объявлении угрозы атаки беспилотников. Большинство защитных помещений находится в Томской агломерации, сообщили в региональном правительстве.
Основная часть таких объектов расположена в закрытом городе Северске. В самом Томске на онлайн-карте отмечено 11 убежищ.
«Напоминаем жителям региона о наличии специально оборудованных укрытий или убежищ на случай возможного объявления террористических угроз с использованием беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении властей.
При получении сигнала на улице необходимо как можно быстрее зайти в ближайшее капитальное здание, подземный переход или другое защищённое помещение. При отсутствии укрытия рекомендуют лечь в углубление на земле, закрыть голову руками или сумкой и отойти от высоток, мостов и стеклянных витрин. Тем, кто находится в автомобиле, следует остановиться, заранее определить ближайшее безопасное место и покинуть машину при непосредственной опасности. Оставаться рядом с транспортом не рекомендуется. Дома нужно отойти от окон и балконов, отключить газ и электричество, после чего спуститься в подвал либо на нижний этаж. Пользоваться лифтом во время тревоги запрещено.
Региональная система оповещения будет предупреждать население о возможной угрозе. Возле упавшего беспилотника нельзя пользоваться телефоном, снимать обломки и публиковать кадры местности в интернете.
Тем временем ФСБ отчиталась о предотвращении масштабных атак дронов на военные аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Всего у пособников украинских спецслужб изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления западного производства, которые были снаряжены боевыми частями с более чем 1 кг взрывчатки.
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