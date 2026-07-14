От подвалов до убежищ: Жителям Томской области подготовили 70 укрытий от атак БПЛА

При получении сигнала на улице необходимо как можно быстрее зайти в ближайшее капитальное здание, подземный переход или другое защищённое помещение. При отсутствии укрытия рекомендуют лечь в углубление на земле, закрыть голову руками или сумкой и отойти от высоток, мостов и стеклянных витрин. Тем, кто находится в автомобиле, следует остановиться, заранее определить ближайшее безопасное место и покинуть машину при непосредственной опасности. Оставаться рядом с транспортом не рекомендуется. Дома нужно отойти от окон и балконов, отключить газ и электричество, после чего спуститься в подвал либо на нижний этаж. Пользоваться лифтом во время тревоги запрещено.