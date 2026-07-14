50 тыс. бомбоубежищ за 80 лет: В Финляндии рассказали, когда начали готовиться к войне с Россией

Финляндия уже десятки лет готовится к возможной войне с Россией, из-да чего и строит активно бомбоубежища аж с советско-финской войны в 1939–1940 гг. Об этом рассказал ТАСС финский журналист Кости Хейсканен.

«В стране 4,8 млн эвакуационных мест — это более 50 тыс. всевозможных укрытий и бомбоубежищ, которые стали активно строить сразу после советско-финской и Второй мировой войн. Ещё в 2022 году телеканал CNN снял большой репортаж, показав эти бомбоубежища в скале в Хельсинки. Там есть и бассейны, и сауны, и лютеранская церковь, и мечеть, и другие религиозные объекты», — сказал журналист.

Хейсканен отметил, что финские власти, включая президента Александра Стубба, явно настроены на военный конфликт. В некоторых городах Финляндии даже проводили тренировочные эвакуации: приезжали автобусы, военные помогали пожилым людям и женщинам с собаками. Местные жители, по словам журналиста, чуть не плакали — они говорят, что видят угрозу от России на примере Украины.

«Некоторые душевнобольные даже участвовали в военных сборах и посещали финские гарнизоны. Им показывали, как работает оружие, учили бросать гранаты. Эти люди тогда говорили, что готовы воевать с Россией и противостоять этому врагу», — добавил Хейсканен.

Ранее стало известно, что под столицей Финляндии есть целая сеть бункеров и укрытий, которые могут вместить почти миллион человек в случае ядерной войны или другого нападения. Самое интересное — большинство этих объектов вовсе не секретные. Это обычные станции метро, подземные парковки, бассейны, торговые центры и даже культурные площадки. Их посещают и местные жители, и туристы.