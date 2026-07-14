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Регион
14 июля, 05:50

50 тыс. бомбоубежищ за 80 лет: В Финляндии рассказали, когда начали готовиться к войне с Россией

Хейсканен: Финляндия строит бомбоубежища уже 80 лет на случай войны с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dziurek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dziurek

Финляндия уже десятки лет готовится к возможной войне с Россией, из-да чего и строит активно бомбоубежища аж с советско-финской войны в 1939–1940 гг. Об этом рассказал ТАСС финский журналист Кости Хейсканен.

«В стране 4,8 млн эвакуационных мест — это более 50 тыс. всевозможных укрытий и бомбоубежищ, которые стали активно строить сразу после советско-финской и Второй мировой войн. Ещё в 2022 году телеканал CNN снял большой репортаж, показав эти бомбоубежища в скале в Хельсинки. Там есть и бассейны, и сауны, и лютеранская церковь, и мечеть, и другие религиозные объекты», — сказал журналист.

Хейсканен отметил, что финские власти, включая президента Александра Стубба, явно настроены на военный конфликт. В некоторых городах Финляндии даже проводили тренировочные эвакуации: приезжали автобусы, военные помогали пожилым людям и женщинам с собаками. Местные жители, по словам журналиста, чуть не плакали — они говорят, что видят угрозу от России на примере Украины.

«Некоторые душевнобольные даже участвовали в военных сборах и посещали финские гарнизоны. Им показывали, как работает оружие, учили бросать гранаты. Эти люди тогда говорили, что готовы воевать с Россией и противостоять этому врагу», — добавил Хейсканен.

Финляндия построила под Хельсинки подземный город из 5,5 тысячи бункеров
Финляндия построила под Хельсинки подземный город из 5,5 тысячи бункеров

Ранее стало известно, что под столицей Финляндии есть целая сеть бункеров и укрытий, которые могут вместить почти миллион человек в случае ядерной войны или другого нападения. Самое интересное — большинство этих объектов вовсе не секретные. Это обычные станции метро, подземные парковки, бассейны, торговые центры и даже культурные площадки. Их посещают и местные жители, и туристы.

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Наталья Афонина
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