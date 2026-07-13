В Хельсинки показали подземный город на случай «нападения России»

Британская газета The Times опубликовала фотографии и рассказала о подземном городе в Хельсинки, который способен вместить почти миллион человек в случае ядерного удара или нападения. При этом большинство объектов не являются засекреченными — это станции метро, паркинги, бассейны, торговые и культурные центры, которые посещают как местные жители, так и туристы.

Площадь подземных помещений под Олимпийским стадионом достигает 20 тысяч квадратных метров. Под землёй также находится большая часть музыкального театра Musiikkitalo, а в центре города прямо в скале вырублена лютеранская церковь Темппелиаукио — снаружи заметен лишь её медный купол. Многие торговые центры расположены не просто под землёй, но и соединены между собой, а также с метрополитеном и вокзалом подземными переходами.

Как поясняют власти Хельсинки, эти объекты строятся на случай чрезвычайных ситуаций, однако в мирное время их сдают в аренду. Такой подход позволяет помещениям не приходить в упадок, а жителям — хорошо изучить их расположение и внутреннюю планировку.

Напомним, власти Финляндии создали под Хельсинки сеть из около 5,5 тысяч бомбоубежищ, которые в мирное время используются как бассейны, спорткомплексы, сауны, церкви и парковки. При угрозе быстро переоборудуются в защитные сооружения с массивными стальными дверями, выдерживающими ударные волны и защищающими от химического, биологического и радиационного заражения.