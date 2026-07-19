В Румынии гвардеец потерял сознание на церемонии рядом с начальником Генштаба

В Бухаресте гвардеец едва не упал в обморок во время речи начальника генштаба Румынии Георге Влада, открывавшего церемонию Дня авиации. Трансляцию вёл канал Digi24.

Гвардеец потерял сознание в Румынии рядом с генералом. Видео © кадр трансляции Digi24

Инцидент произошёл в воскресенье у Монумента героев авиации в румынской столице, где прошли военные и религиозные церемонии, а также демонстрационные полёты. Гвардеец почувствовал себя плохо и начал обмякать на глазах очевидцев, но продолжал изо всех сил держаться. К нему на помощь подбежали сослуживцы и под руки увели за пределы камер.

Возмущение граждан Румынии вызвал тот факт, что генерал не прервал свою речь, а продолжил монотонно отбивать слова, лишь мельком взглянув на падающего гвардейца без всякого сострадания.

Ранее на границе Румынии задержали гражданку Украины, которая пыталась нелегально перевезти в Сербию четырёх обезьян. У животных не оказалось необходимых документов. Инцидент произошёл на пункте пропуска «Моравица».