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19 июля, 16:17

В Румынии гвардеец потерял сознание на церемонии рядом с начальником Генштаба

Обложка © кадр трансляции Digi24

Обложка © кадр трансляции Digi24

В Бухаресте гвардеец едва не упал в обморок во время речи начальника генштаба Румынии Георге Влада, открывавшего церемонию Дня авиации. Трансляцию вёл канал Digi24.

Гвардеец потерял сознание в Румынии рядом с генералом. Видео © кадр трансляции Digi24

Инцидент произошёл в воскресенье у Монумента героев авиации в румынской столице, где прошли военные и религиозные церемонии, а также демонстрационные полёты. Гвардеец почувствовал себя плохо и начал обмякать на глазах очевидцев, но продолжал изо всех сил держаться. К нему на помощь подбежали сослуживцы и под руки увели за пределы камер.

Возмущение граждан Румынии вызвал тот факт, что генерал не прервал свою речь, а продолжил монотонно отбивать слова, лишь мельком взглянув на падающего гвардейца без всякого сострадания.

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Ранее на границе Румынии задержали гражданку Украины, которая пыталась нелегально перевезти в Сербию четырёх обезьян. У животных не оказалось необходимых документов. Инцидент произошёл на пункте пропуска «Моравица».

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Татьяна Миссуми
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