Наследство подвело: Румынские пограничники конфисковали у украинки четыре обезьяны

На границе Румынии задержали гражданку Украины, которая пыталась нелегально перевезти в Сербию четырёх обезьян. У животных не оказалось необходимых документов. Инцидент произошёл на пункте пропуска «Моравица». О случившемся сообщается на сайте погранполиции.

Пограничники совместно с таможенниками обнаружили приматов в легковом автомобиле с украинскими номерами. Обезьяны находились в двух коробках. За рулём машины была 47-летняя женщина, которую задержали для выяснения обстоятельств.

По её словам, животных она получила в наследство от матери. Однако подтвердить право владения приматами и разрешение на их перевозку нарушительница не смогла. Женщина также показала фотографию документа, который, по её утверждению, разрешал ввоз обезьян из Сирии на Украину. Этот материал не был признан достаточным основанием для перевозки.

Животных передали представителям санитарно-ветеринарного надзора. Правоохранители продолжают проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что количество преступлений в отношении граждан Украины в Польше за первые шесть месяцев года выросло более чем на 30%. В полицию уже поступило 180 заявлений о нападениях на почве ненависти. Если нынешняя динамика сохранится, к концу года число таких обращений может достичь рекордных 360, сообщили в местной полиции.