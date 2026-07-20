Лоза объяснил конфликт с Куртуковой и раскритиковал её хит «Матушка-земля»

Конфликт между композитором Юрием Лозой и исполнительницей хита «Матушка-земля» Татьяной Куртуковой получил продолжение. Во время выступления на VK Fest музыкант рассказал о своих отношениях с певицей. Съёмку мероприятия вёл Life.ru.

«С Татьяной Куртуковой у меня вообще не было ни одной встречи. Я с ней ни разу не разговаривал», — заявил Лоза.

Юрий Лоза о конфликте с Татьяной Куртуковой. Видео © Life.ru

По словам композитора, поводом для разногласий стала попытка предложить артистке одну из своих новых песен. Лоза рассказал, что искал исполнительницу для нескольких женских композиций и отправил одну из них директору Куртуковой.

«Он говорит: «Она девочке нашей не подойдёт». Я говорю: «Ну и слава Богу». Ну, не подойдёт и не подойдёт. Её спела другая певица. Всё. Вот это весь конфликт, больше говорить нам не о чем», — пояснил музыкант.

Лоза подчеркнул, что не испытывает к Куртуковой ни неприязни, ни каких-либо других эмоций.

Кроме того, композитор раскритиковал современные музыкальные тренды. По его мнению, сегодня хитами становятся не полноценные песни, а отдельные запоминающиеся фразы. В качестве примера он привёл композицию «Витя, надо выйти», отметив, что большинство слушателей помнит лишь одноимённую строчку. Аналогичную оценку он дал и главному хиту Куртуковой.

«Также у неё в этой главной песне одна строчка про этого зазнобушку. Всё остальное вообще никого не интересует», — заявил Лоза.

Ранее Татьяна Куртукова обвинила Юрия Лозу в газлайтинге. Поводом стала критика композитором песни «Матушка-земля» после того, как певица отказалась исполнять его композицию «Сосёночки». По словам артистки, высказывания Лозы стали попыткой обесценить её творчество после отказа от сотрудничества.