«Две строчки могут запомнить»: Лоза жёстко высмеял нашумевший хит Куртуковой «Матушка Земля»

Певец Юрий Лоза обрушился с критикой на хит Татьяны Куртуковой «Матушка Земля». Музыкант заявил, что никто из россиян не знает текст этой песни, несмотря на её популярность.

«Две строчки, которые люди могут запомнить», — отметил он в беседе с «Абзацем».

Лоза подчеркнул, что не понимает текстов современных артистов. Он противопоставил их своим композициям, которые, по его словам, «имеют смысл». Исполнитель хита «Плот» также выразил сожаление, что профессиональные авторы песен покинули эстраду.

Музыкант заключил, что нынешняя эстрада не имеет ничего общего с музыкой прошлых лет, где ценились смысл и качество текстов.

Ранее Life.ru сообщал, что Татьяна Куртукова с обретением популярности после того, как её хит полюбился публике, подняла гонорар за свои концерты с 2,2 до 5 миллионов рублей. А ещё у артистки появился райдер.