Регион
17 октября, 09:23

Юрий Лоза пожаловался на «оккупировавших весь мир» женщин

Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Певец и композитор Юрий Лоза усомнился, что весь мир по-прежнему заточен исключительно под мужчин. По его мнению, женщины «оккупировали» многие сферы жизни, а сильной половине человечества живётся несладко.

Лоза привёл статистику, согласно которой, мужчины умирают на 4-5 лет раньше женщин, чаще страдают от рака лёгких и сердечных заболеваний. А ещё, по версии артиста, один из трёх мужчин становится жертвой домашнего насилия.

«Сегодня женщины оккупировали все виды спорта, которые раньше были исключительно мужскими, и управляют теми же структурами, что и мужчины. Так что называть этот мир заточенным исключительно под мужчин уже вряд ли объективно», — заявил исполнитель в своих соцсетях.

Кстати, ранее Лоза рассказывал, какой подарок будет лучшим для женщин на 8 Марта. По его мнению, это цветы или деньги.

Александра Вишнякова
