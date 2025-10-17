Юрий Лоза пожаловался на «оккупировавших весь мир» женщин

Певец и композитор Юрий Лоза усомнился, что весь мир по-прежнему заточен исключительно под мужчин. По его мнению, женщины «оккупировали» многие сферы жизни, а сильной половине человечества живётся несладко.

Лоза привёл статистику, согласно которой, мужчины умирают на 4-5 лет раньше женщин, чаще страдают от рака лёгких и сердечных заболеваний. А ещё, по версии артиста, один из трёх мужчин становится жертвой домашнего насилия.

«Сегодня женщины оккупировали все виды спорта, которые раньше были исключительно мужскими, и управляют теми же структурами, что и мужчины. Так что называть этот мир заточенным исключительно под мужчин уже вряд ли объективно», — заявил исполнитель в своих соцсетях.