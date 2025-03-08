Юрий Лоза назвал два лучших подарка для женщин на 8 Марта

Лучший подарок на 8 Марта для женщин — это цветы или деньги. Так считает российский певец и композитор Юрий Лоза.

Музыкант объяснил, что при выборе достойного презента для дамы в Международный женский день очень легко допустить ошибку. Чтобы избежать оплошности, в первую очередь стоит посоветоваться с женщиной, которую вы хотите порадовать, добавил он.

«Только цветы. Когда в первый раз оказался за границей, понакупил жене разных вещей на треть обмененной суммы. Подошёл только ремень, и то пришлось новые дырки делать. Поэтому совет: либо спрашивать, либо давать денег, чтобы сама себе купила, либо цветы», — рассказал артист в беседе с порталом «Страсти».