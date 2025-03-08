Юрий Лоза назвал два лучших подарка для женщин на 8 Марта
Юрий Лоза призвал дарить женщинам на 8 Марта цветы или деньги
Лучший подарок на 8 Марта для женщин — это цветы или деньги. Так считает российский певец и композитор Юрий Лоза.
Музыкант объяснил, что при выборе достойного презента для дамы в Международный женский день очень легко допустить ошибку. Чтобы избежать оплошности, в первую очередь стоит посоветоваться с женщиной, которую вы хотите порадовать, добавил он.
«Только цветы. Когда в первый раз оказался за границей, понакупил жене разных вещей на треть обмененной суммы. Подошёл только ремень, и то пришлось новые дырки делать. Поэтому совет: либо спрашивать, либо давать денег, чтобы сама себе купила, либо цветы», — рассказал артист в беседе с порталом «Страсти».
Юрий Лоза и его супруга Светлана Мережковская познакомились в 1983 году, а уже год спустя расписались. В 1986 у них родился сын Олег, который в будущем пойдёт по стопам отца — получит музыкальное образование и станет оперным певцом.
Ранее с 8 Марта прекрасную половину России поздравил глава страны Владимир Путин. Президент поблагодарил россиянок за их любовь и заботу, а ещё пожелал здоровья и благополучия. Вслед за российским лидером записали поздравления военнослужащие ВС РФ, поблагодарившие матерей жён, сестёр и дочерей за поддержку, которую бойцы чувствуют на передовой. Военные пожелали дамам быть счастливыми, а некоторые сделали это в поэтичной форме.
ТАСС / Антон Белицкий