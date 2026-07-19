Фигуристка Анна Щербакова сообщила о помолвке с хоккеистом Шакировым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась снимком ювелирного кольца на безымянном пальце правой руки. На фоне кадра виднеется большой букет цветов. Девушка добавила к фотографии конкретную дату — 19 июля 2026 года. Запись появилась в её Telegram-канале.

Обручальное кольцо Анны Щербаковой. Фото © Telegram / Anna Shcherbakova

Изначально 22-летняя спортсменка сохранила имя своего избранника в тайне. Поклонники поняли лишь сам факт предложения и положительный ответ девушки. Спустя некоторое время знаменитость опубликовала в социальных сетях серию совместных романтических фотографий. На этих снимках она запечатлела своего жениха. Им стал профессиональный хоккеист Артём Шакиров.

27-летний спортсмен ранее выходил на лёд в составе молодёжной команды «Атланты». В сезоне 2019/20 годов он защищал цвета клуба «Рязань» из Высшей хоккейной лиги. Весной этого года в прессе активно обсуждали роман пары. Тогда родственники молодого человека полностью отрицали связь фигуристки и хоккеиста. При этом Артём лично поддерживал Анну на Олимпийских играх 2026 года в Милане и постоянно находился рядом с ней.

Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2022 года. Девушка также носит титулы чемпионки мира и Европы. Спортсменка трижды завоёвывала золото национального первенства России.