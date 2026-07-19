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19 июля, 12:06

Российская теннисистка Самсонова вышла замуж за тренера-итальянца Думитраке

Невеста и жених (справа). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brokkiiiy

Невеста и жених (справа). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brokkiiiy

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла замуж за своего тренера — гражданина Италии Алессандро Думитраке. О состоявшейся свадьбе спортсменка рассказала на личной странице в соцсети.

Торжество прошло на родине жениха. Самсонова поделилась кадрами в подвенечном платье, сделанными на улицах Рима.

О помолвке с Алессандро Думитраке пара объявила ещё в декабре 2025 года. Их роман и совместная работа длятся с 2020 года.

На счету 69-й ракетки мира пять одиночных титулов WTA и победа в Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной России.

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Ранее фигуристка Евгения Медведева и танцор Ильдар Гайнутдинов раскрыли детали подготовки к свадьбе. Спортсменка рассказала, что основная нагрузка по организации легла на неё, так как она восстанавливается после операции, а жених занят работой и гастролями. Пара уже выбрала площадку и вместе с агентством прорабатывает формат торжества, а самой сложной задачей Гайнутдинов назвал собрать всех родных и близких в один день.

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Юрий Лысенко
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