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16 июля, 19:50

Евгения Медведева рассказала о подготовке к свадьбе и назвала дату

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и танцор Ильдар Гайнутдинов поделились подробностями подготовки к свадьбе и сообщили, когда пройдёт торжество. Об этом они рассказали в совместном интервью изданию Peopletalk.

По словам Медведевой, основная часть организационных вопросов сейчас лежит на ней. Спортсменка объяснила, что восстанавливается после операции и поэтому может уделять подготовке больше времени, тогда как её жених занят работой и гастролями.

Гайнутдинов сообщил, что пара уже выбрала площадку и вместе со свадебным агентством прорабатывает формат вечера. Самым сложным он назвал возможность собрать всех родных и близких в один день, поскольку именно их присутствие молодожёны считают главным.

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Евгения Медведева призналась, что делала пластику

Медведева призналась, что будущий супруг практически полностью доверил ей организацию. По её словам, это связано с тем, что их вкусы совпадают практически во всем — от оформления и одежды до кухни, поэтому многие решения они принимают без долгих обсуждений.

Пара также отметила, что подготовка не стала испытанием для отношений. По словам фигуристки, серьёзных споров между ними не возникало, а все вопросы удаётся решать спокойно.

При этом некоторые детали будущие супруги намеренно держат в секрете. Медведева не показывает жениху свадебное платье, а Гайнутдинов готовит для неё сюрприз — костюм с индивидуальной подкладкой, принтами и вышивкой, который шьют специально для него.

Медведева и Гайнутдинов сообщили, что свадьба состоится этим летом — 29 июля.

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Напомним, в ноябре 2025 года Евгения Медведева получила предложение руки и сердца от танцора Ильдара Гайнутдинова. Спортсменка также рассказывала, что из-за него теперь гораздо чаще заходит в церковь.

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Никита Никонов
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