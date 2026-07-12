Ханна и Пашу отметили 11-летие свадьбы романтическим вояжем по Франции

Певица Ханна и её супруг генеральный директор Black Star Пашу отпраздновали 11-ю годовщину брака. В честь «стальной свадьбы» пара устроила романтический вояж по Франции, поделившись яркими кадрами в соцсетях.

Влюблённые не стали ограничиваться Парижем, где бывают почти каждый год — они взяли машину и отправились в путешествие по Бургундии.

«Разве может быть что-то романтичнее?» — подписала фото Ханна.

По пути звёзды заехали в любимый парижский ресторан певицы, на месте которого когда-то был бордель. Для этого выхода певица выбрала яркий комбинезон.

Ханна показала свой комбинезон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / offi_hanna

«Видок у меня сегодня тоже соответствующий», — пошутила Ханна.

Обычно супруги путешествуют с двумя дочерями — 7-летней Адрианой и 3-летней Камилой, но на этот раз, видимо, решили отдохнуть без детей.

Помимо впечатлений, Пашу порадовал жену роскошным подарком. Ханна показала в блоге фото, где она буквально утопает в море алых роз, а на самом большом букете лежит коробка. Внутри оказалась нежно-бирюзовая сумка Hermes из замши, цена которой в ЦУМе начинается от 5 миллионов рублей.

«Рыцарский поступок, получается. Я и не думала, что так можно было. Жаль, что десятилетний юбилей свадьбы не так часто. Ну, и конечно вопрос: сколько тут роз, как думаете?» — спросила певица у поклонников.

Ханна и Пашу узаконили отношения в 2015 году на итальянском Капри. Знакомство произошло ещё в 2010 году в Турции, где будущая певица участвовала в конкурсе красоты. Они случайно встретились в ресторане отеля, и, несмотря на то что Ханна тогда была в других отношениях, она оставила Пашу свой номер. Так началась их тёплая дружба, переросшая в любовь.

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