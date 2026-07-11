61-летняя Паулина Поризкова вышла замуж за сценариста «Друзей»

Супермодель Паулина Поризкова вышла замуж за сценариста Джеффа Гринштейна в 61 год. Об этом стало известно после публикации свадебных фотографий в чешской версии журнала Elle.

Церемония прошла во Флоренции. Для торжества Поризкова выбрала лаконичное платье в летнем стиле и босоножки, а её избранник появился в рубашке с ярким принтом и джинсах.

В личном блоге модель поблагодарила гостей, приехавших на свадьбу.

«Нам столько всего хочется вам рассказать, но сейчас мы также стараемся уделить время всем нашим близким, которые проделали долгий путь, чтобы оказаться здесь, и просто насладиться любимым местом в компании любимых людей», — написала она.

Для Поризковой этот брак стал вторым. Ранее она была замужем за музыкантом и актёром Риком Окасеком, лидером группы The Cars. В этом браке родились двое сыновей.

Ранее Паулина Поризкова опубликовала откровенное видео в кружевном белье, чтобы напомнить о принятии себя, честно показав своё тело без ретуши и рассказав о несовершенствах, связанных с возрастом и материнством. Она отметила, что гравитация делает нас сильнее и стоит гордиться собой.