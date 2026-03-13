60 лет и без фильтров: Супермодель показала «животик мамы» и стала кумиром миллионов

Американская супермодель чешского происхождения Паулина Поризкова, которой в апреле исполнится 61 год, опубликовала откровенное видео в кружевном белье, чтобы напомнить о естественности и принятии себя. На кадрах она позирует в розовом комплекте, честно показывая своё тело без ретуши.

Супермодель показала «животик мамы» и стала кумиром миллионов.

Поризкова призналась, что её часто называют обладательницей идеальной фигуры, но сама она с этим не согласна. Модель откровенно рассказала о несовершенствах, которые её беспокоят: за последний год она набрала вес, а живот из-за двух беременностей никогда не будет соответствовать глянцевым стандартам.

«Дело в том, что гравитация берёт своё. Но именно гравитация сделала нас сильнее, чтобы мы могли гордиться собой больше, чем когда-либо», — отметила модель.

Широкую известность Паулина получила не только благодаря модельной карьере, но и роли в криминальном боевике «Кровавый четверг» 1998 года.

Ранее актриса Аглая Тарасова будучи под домашним арестом устроила профессиональную фотосессию. Для съёмки Тарасова выбрала прозрачное платье-бюстье, которое подчеркнуло её стройную фигуру и открыло татуировку в виде птицы на ключице. Актриса отказалась от бюстгальтера, сделав образ ещё более откровенным.