Аглая Тарасова удивила поклонников откровенным снимком без нижнего белья

Актриса Аглая Тарасова, несмотря на домашний арест, активно ведёт соцсети. Недавно звезда «Льда» порадовала поклонников новой фотосессией. Для создания эффектного образа она пригласила целую команду: фотографа, стилиста и визажиста

Волосы Аглаи были аккуратно зачёсаны назад, а лицо украсил яркий макияж с акцентом на глаза и нюдовыми губами. Для съёмки Тарасова выбрала прозрачное платье-бюстье, выгодно подчеркивающее декольте и татуировку-птицу на ключице. Наряд идеально облегал стройную фигуру актрисы, которая отказалась от бюстгальтера. Образ дополнили стильные украшения: серьги, крупный кафф, массивное кольцо и три тонких серебристых браслета. Аглая позировала лежа, демонстрируя томный взгляд в камеру.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aglayatarasova

Эффектный образ актрисы не остался незамеченным. Он вызвал бурный восторг среди коллег по цеху и популярных блогеров. Звезда «Янычара» Милена Рабулович лаконично, но емко выразила свое восхищение. Подписчики же не скупились на комплименты, отмечая идеальный макияж, ослепительное сияние и называя актрису «королевой красоты».