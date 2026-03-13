Владимир Путин
13 марта, 11:21

Аглая Тарасова удивила поклонников откровенным снимком без нижнего белья

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aglayatarasova

Актриса Аглая Тарасова, несмотря на домашний арест, активно ведёт соцсети. Недавно звезда «Льда» порадовала поклонников новой фотосессией. Для создания эффектного образа она пригласила целую команду: фотографа, стилиста и визажиста

Волосы Аглаи были аккуратно зачёсаны назад, а лицо украсил яркий макияж с акцентом на глаза и нюдовыми губами. Для съёмки Тарасова выбрала прозрачное платье-бюстье, выгодно подчеркивающее декольте и татуировку-птицу на ключице. Наряд идеально облегал стройную фигуру актрисы, которая отказалась от бюстгальтера. Образ дополнили стильные украшения: серьги, крупный кафф, массивное кольцо и три тонких серебристых браслета. Аглая позировала лежа, демонстрируя томный взгляд в камеру.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aglayatarasova

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aglayatarasova

Эффектный образ актрисы не остался незамеченным. Он вызвал бурный восторг среди коллег по цеху и популярных блогеров. Звезда «Янычара» Милена Рабулович лаконично, но емко выразила свое восхищение. Подписчики же не скупились на комплименты, отмечая идеальный макияж, ослепительное сияние и называя актрису «королевой красоты».

Актриса Аглая Тарасова покрасила волосы и стала «двойником» юной Гузеевой

Ранее поклонники Аглаи Тарасовой пришли в восторг от её нового снимка, опубликованного в соцсетях. Актриса продемонстрировала роскошный образ в «мокром» платье. Сейчас Тарасова переживает непростые времена. Её приговорили к 3 годам условного наказания и штрафу в размере 200 тысяч рублей по уголовному делу о контрабанде наркотиков.

