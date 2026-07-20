Де ла Фуэнте вошёл в историю, повторив уникальное достижение тренеров-чемпионов

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после победы на чемпионате мира 2026 года пополнил список специалистов, которым удалось выиграть со своей национальной командой и мировое первенство, и чемпионат Европы.

Испанцы обыграли Аргентину в финале мундиаля со счётом 1:0 в дополнительное время. Ранее под руководством де ла Фуэнте команда также завоевала титул чемпионов Европы 2024 года.

До этого подобного успеха добивались лишь два наставника. Испанец Висенте дель Боске привёл национальную команду к победе на чемпионате мира 2010 года, а спустя два года выиграл с ней Евро-2012. Аналогичное достижение ранее покорилось немцу Хельмуту Шёну, который вместе со сборной ФРГ стал чемпионом Европы в 1972 году, а затем выиграл чемпионат мира 1974 года.

Де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в декабре 2022 года. До назначения он долгое время работал с молодёжными и юношескими командами страны, выиграв с ними несколько международных турниров.

В 2024 году специалист входил в число претендентов на звание лучшего тренера по версии ФИФА, однако тогда награда досталась наставнику мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Теперь же де ла Фуэнте вписал своё имя в историю мирового футбола, повторив достижение, которое прежде удавалось лишь двум тренерам.