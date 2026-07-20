Новая волна ударов США по Ирану продолжается девятую ночь подряд

Американские военные начали девятую ночь подряд наносить удары по территории Ирана, сообщили в Центральном командовании США (СЕНТКОМ). Как уточняется, операция стартовала в 19:00 по восточному побережью США (02:00 мск) и направлена на ослабление военного потенциала Тегерана, используемого для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

«Сегодня в 19:00 по времени Восточного побережья США СЕНТКОМ начал нанесение новой волны ударов по Ирану, уже девятую ночь подряд», – говорится в заявлении командования в социальной сети X.

В Центральном командовании подчеркнули, что действия направлены на «дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана, который используется для атак против коммерческих судов».

«Мы продолжаем мониторинг ситуации и оцениваем эффективность каждого удара для обеспечения безопасности судоходства в регионе», – добавили в СЕНТКОМ.

Ранее Life.ru писал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) изучает сообщения о ночной атаке США на строительную площадку будущей АЭС в иранском Дарховейне. По данным инспекторов, объект находился на ранней стадии строительства и не содержал ядерных материалов, поэтому радиационной угрозы нет. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к сдержанности и пообещал предоставлять обновлённую информацию по мере поступления данных.