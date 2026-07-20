Израиль под давлением Азербайджана отменил голосование о геноциде армян

Израиль отменил рассмотрение в парламенте резолюции о признании геноцида армян. Как сообщает Haaretz, на решение повлиял контакт помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева с канцелярией премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По информации издания, позже Израиль уведомил Баку, что голосование исключено из повестки, хотя канцелярия главы МИД Гидеона Саара опровергла, что решение принималось по инициативе Нетаньяху.

«Нетаньяху заблокировал голосование после того, как помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев связался с канцелярией премьер-министра», – отмечает Haaretz.

Представители израильского правительства заявили, что вопрос временно снят с рассмотрения, однако окончательное решение о дальнейшем обсуждении резолюции пока не принято.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин назвал геноцид армян одной из самых страшных трагедий XX века. Президент подчеркнул, что пережитые страдания укрепили национальную идентичность армян и оставили незаживающую рану для нескольких поколений. По словам Путина, международное сообщество должно объединить усилия, чтобы подобное варварство никогда и нигде не повторилось, а армянский народ продолжал сохранять культуру, язык и духовные ценности.