Путин назвал геноцид армян одной из самых страшных трагедий XX века

Президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам мероприятий, приуроченных к 111-й годовщине геноцида армян. Он подчеркнул, что пережитые страдания объединили армянский народ, продемонстрировав его стойкость, мудрость и мужество.

В своём послании, опубликованном на сайте Кремля, Путин отметил, что трагедия XX века оставила глубокий след, но также способствовала укреплению национальной идентичности. Он выразил уверенность, что армяне и в будущем будут сохранять свою культуру, язык и духовные ценности.

«Сегодня мы склоняем головы перед памятью сотен тысяч жертв геноцида армянского народа — одной из самых страшных трагедий XX столетия. Гонения и репрессии тех лет стали незаживающей раной для многих поколений армян», — подчеркнул Путин.

Глава государства выразил глубокое возмущение жестокими расправами над беззащитными и невиновными людьми, которые привели к гибели, ранениям и вынужденному переселению. По его словам, эти события шокировали весь цивилизованный мир и наглядно показали, к каким катастрофическим последствиям может привести разжигание религиозной вражды, национализма и ксенофобии. Путин подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу остаётся неизменной и имеет давнюю историю: она была отражена в совместной декларации России, Великобритании и Франции в мае 1915 года, осуждавшей насилие над армянским народом как преступление против человечества, а также в заявлении Госдумы от 14 апреля 1995 года.

«Уверены, что политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет и не может быть оправдания, и международное сообщество должно объединить усилия для того, чтобы подобное варварство никогда и нигде не повторилось», — добавил Путин.

Российский лидер такжке пожелал дружественному армянскому народу благополучия, процветания и всего самого доброго.

А ранее Никол Пашинян заявил, что пока не может дать ответ на вопрос о выходе Армении из ОДКБ. По его словам, республика не намерена делать шагов по возобновлению своего участия в формате. Ереван будет «действовать по ситуации».