Пашинян заявил, что пока не может дать ответ на вопрос о выходе Армении из ОДКБ

Пока нельзя сказать, выйдет ли Армения из Организации договора о коллективной безопасности, заявил премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, республика не намерена делать шагов по возобновлению своего участия в формате. Ереван будет «действовать по ситуации».

«Выйдем ли мы де-юре и окончательно или нет — это другой разговор. Я не могу сейчас сказать», — добавил армянский лидер. Он не уточнил, какие именно обстоятельства могут сподвигнуть страну на окончательный разрыв с Организацией.

Ранее Никол Пашинян заявил, что ждать изменений в вопросе участие Армении в ОДКБ нереалистично. Премьер недоволен тем, что Организация не вмешалась в последний конфликт а Нагорном Карабахе, завершившийся окончательным переходом спорного региона под контроль Азербайджана. При этом в ходе последней встречи президент России Владимир Путин напомнил, что Ереван сам признал власть Баку над непризнанной республикой.