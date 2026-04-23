Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 12:29

Пашинян заявил, что пока не может дать ответ на вопрос о выходе Армении из ОДКБ

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Пока нельзя сказать, выйдет ли Армения из Организации договора о коллективной безопасности, заявил премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, республика не намерена делать шагов по возобновлению своего участия в формате. Ереван будет «действовать по ситуации».

«Выйдем ли мы де-юре и окончательно или нет — это другой разговор. Я не могу сейчас сказать», — добавил армянский лидер. Он не уточнил, какие именно обстоятельства могут сподвигнуть страну на окончательный разрыв с Организацией.

Пашинян: Армения не будет возвращать активную деятельность в ОДКБ

Ранее Никол Пашинян заявил, что ждать изменений в вопросе участие Армении в ОДКБ нереалистично. Премьер недоволен тем, что Организация не вмешалась в последний конфликт а Нагорном Карабахе, завершившийся окончательным переходом спорного региона под контроль Азербайджана. При этом в ходе последней встречи президент России Владимир Путин напомнил, что Ереван сам признал власть Баку над непризнанной республикой.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Никол Пашинян
  • Армения
  • одкб
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar