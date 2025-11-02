Захарова высмеяла Пашиняна после слов о причастности КГБ к геноциду армян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который обвинил КГБ в «исторических проблемах между армянами и турками». На этот счёт дипломат высказалась в Telegram-канале.

«Геноцид армян в Османской империей начался в 1915 году, за практически 40 лет ДО создания КГБ» — написала Захарова, отметив, что подобные заявления не выдерживают никакой исторической логики.

Она напомнила, что Комитет государственной безопасности был создан только в 1954 году, тогда как геноцид армян в Османской империи начался в 1915-м — почти за 40 лет до появления ведомства.

До этого Пашинян заявил, что устоявшиеся представления армян о Турции и Азербайджане якобы были сформированы под влиянием советской пропаганды. По его словам, армянское общество должно «освободиться от мировоззрения, сформированного для нас агентами КГБ».

